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  • Плакала и боялась умереть: актриса раскрыла подробности своего изнасилования

Плакала и боялась умереть: актриса раскрыла подробности своего изнасилования

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ФОТО: Jacques BENAROCH/SIPA / Jacques BENAROCH/SIPA

Молодая французская актриса Сэнд Ван Рой раскрыла подробности изнасилования, в котором обвиняет режиссера Люка Бессона. 

Ее слова передает издание Daily Mail.

По словам актрисы, Бессон набросился на нее в отеле в Париже.

"Я просила его остановиться, недвусмысленно. И не только это. Я плакала, меня вырвало. Он совершал надо мной унизительные сексуальные действия. Я демонстрировала неприкрытое отвращение. Я показывала ему, что не хочу этого", - рассказала Ван Рой.

Также Ван Рой призналась, что на следующий день ее тело болело так сильно, что она теряла сознание. "Я очень боялась умереть, и была очень близка к этому", - рассказала она.

Отмечается, что СМИ называли 27-летнюю актрису любовницей Бессона, с которой он якобы находился в отношениях последние два года.

ФОТО: Sergei Bobylev / Sergei Bobylev/TASS

Стоит заметить, что адвокат Бессона Тьерри Марембер ранее заявил, что режиссер "категорически отвергает эти фантастические обвинения". Он подтвердил, что Ван Рой и Бессон знакомы, добавив, что режиссер никогда не допускал в отношении себя подобных действий.

Напомним, недавно еще три женщины Бессона обвинили в сексуальных домогательствах.

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