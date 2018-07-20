Плакала и боялась умереть: актриса раскрыла подробности своего изнасилования

Ее слова передает издание Daily Mail.

По словам актрисы, Бессон набросился на нее в отеле в Париже.

"Я просила его остановиться, недвусмысленно. И не только это. Я плакала, меня вырвало. Он совершал надо мной унизительные сексуальные действия. Я демонстрировала неприкрытое отвращение. Я показывала ему, что не хочу этого", - рассказала Ван Рой.

Также Ван Рой призналась, что на следующий день ее тело болело так сильно, что она теряла сознание. "Я очень боялась умереть, и была очень близка к этому", - рассказала она.

Отмечается, что СМИ называли 27-летнюю актрису любовницей Бессона, с которой он якобы находился в отношениях последние два года.

ФОТО: Sergei Bobylev / Sergei Bobylev/TASS

Стоит заметить, что адвокат Бессона Тьерри Марембер ранее заявил, что режиссер "категорически отвергает эти фантастические обвинения". Он подтвердил, что Ван Рой и Бессон знакомы, добавив, что режиссер никогда не допускал в отношении себя подобных действий.