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  • Огромный фестиваль оживил Нарву: чьих концертов больше всего ждут радостные нарвитяне, позабывшие творчество группы «Браво»

Огромный фестиваль оживил Нарву: чьих концертов больше всего ждут радостные нарвитяне, позабывшие творчество группы «Браво» Эксклюзив Limon.ee!

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В Нарве продолжается фестиваль Baltic Sun, куда в этом году с концертами приедут некоторые российские, эстонские и европейские знаменитости. Русским точно известны имена Александра Рыбака и группы «Браво». Хотя, как выяснилось из вчерашнего уличного опроса, не все гости фестиваля Baltic Sun помнят творчество этой российской группы.

Мы узнали у гостей, чьих выступлений они ждут больше всего. И были даже русские, которые пришли посмотреть на эстонского артиста - NOЁP, завоевавшего мировую славу. Одна эстонка приехала посмотреть и послушать концерт Анне Вески из Таллинна, по этому случаю она приготовила для любимой исполнительницы букет цветов.

Смотрите, как прошел первый день фестиваля в Нарве! 

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