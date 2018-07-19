Огромный фестиваль оживил Нарву: чьих концертов больше всего ждут радостные нарвитяне, позабывшие творчество группы «Браво»

Мы узнали у гостей, чьих выступлений они ждут больше всего. И были даже русские, которые пришли посмотреть на эстонского артиста - NOЁP, завоевавшего мировую славу. Одна эстонка приехала посмотреть и послушать концерт Анне Вески из Таллинна, по этому случаю она приготовила для любимой исполнительницы букет цветов.