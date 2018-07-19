Огромный фестиваль оживил Нарву: чьих концертов больше всего ждут радостные нарвитяне, позабывшие творчество группы «Браво» Эксклюзив Limon.ee!
19 июля 2018, 18:28
В Нарве продолжается фестиваль Baltic Sun, куда в этом году с концертами приедут некоторые российские, эстонские и европейские знаменитости. Русским точно известны имена Александра Рыбака и группы «Браво». Хотя, как выяснилось из вчерашнего уличного опроса, не все гости фестиваля Baltic Sun помнят творчество этой российской группы.
Мы узнали у гостей, чьих выступлений они ждут больше всего. И были даже русские, которые пришли посмотреть на эстонского артиста - NOЁP, завоевавшего мировую славу. Одна эстонка приехала посмотреть и послушать концерт Анне Вески из Таллинна, по этому случаю она приготовила для любимой исполнительницы букет цветов.
Смотрите, как прошел первый день фестиваля в Нарве!