Горячая галерея: фестиваль тантры в Эстонии пользуется успехом! Вы только посмотрите, на каком кресле можно заняться сексом

Тантра у нас в стране пользуется успехом, несколько сотен гостей съехались на этот фестиваль тантрического секса, который проходит уже в третий раз. Говорят там и по-русски, и по-эстонски и по-английски. Уже завтра мы покажем вам интервью с одним из организаторов фестиваля Игорем, который расскажет о том, что делать, если пропал сексуальный интерес к своему возлюбленному или возлюбленной.

Лекции и мастер-классы на фестивале проведут лучшие специалисты в области оргазмов и секса, многие из них уже полюбились участникам фестиваля. Но как нам сказал один из участников, тантра - это далеко не только секс.

Мы сами на лекцию об оргазамах остаться не смогли, зато посмотрели, что происходит вокруг. Люди ведут себя довольно скромно, никто догола не разделся. В одной из палаток мы нашли удивительное приспособление. Как нам подсказали организаторы - это кресло для занятий сексом в разных позах.

Тантра — общее обозначение эзотерических индийских традиций, представленных главным образом в буддизме, бон и индуизме, использующих особые тайные практики и инициации, которые ведут к освобождению и духовному развитию, и считающих данные методы наиболее эффективными. Тантра получила своё название от тантр или священных текстов. В европейских языках тантристские учения получили название «тантризм».