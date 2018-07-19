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  • Легко и просто: бармен из Нарвы показал, как быстро приготовить освежающий и опьяняющий коктейль (ВИДЕО)

Легко и просто: бармен из Нарвы показал, как быстро приготовить освежающий и опьяняющий коктейль (ВИДЕО) Эксклюзив Limon.ee!

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Жаркий киновечер для красоток и их подруг прошел вчера в нарвском кинотеатре Apollo, где гостей спецкоказа фильма «Мамма мия-2», основанного на песнях легендарной группы ABBA, угощали вкусными освежающими алкогольными и безалкогольными коктейлями совершенно бесплатно. 

Бармен Владимир с радостью показал нам, как приготовить летний освежающий и опьяняющий коктейль, который отлично подойдет как для мужчин, так и для женщин. Проверено на себе: настроение сразу же поднимается. Но не злоупотребляйте алкоголем, ведь он вредит вашему здоровью.

Смотрите видео и удивляйте свою вторую половинку дома! 

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