Легко и просто: бармен из Нарвы показал, как быстро приготовить освежающий и опьяняющий коктейль (ВИДЕО) Эксклюзив Limon.ee!
19 июля 2018, 17:05
Жаркий киновечер для красоток и их подруг прошел вчера в нарвском кинотеатре Apollo, где гостей спецкоказа фильма «Мамма мия-2», основанного на песнях легендарной группы ABBA, угощали вкусными освежающими алкогольными и безалкогольными коктейлями совершенно бесплатно.
Бармен Владимир с радостью показал нам, как приготовить летний освежающий и опьяняющий коктейль, который отлично подойдет как для мужчин, так и для женщин. Проверено на себе: настроение сразу же поднимается. Но не злоупотребляйте алкоголем, ведь он вредит вашему здоровью.
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