Легко и просто: бармен из Нарвы показал, как быстро приготовить освежающий и опьяняющий коктейль (ВИДЕО)

Бармен Владимир с радостью показал нам, как приготовить летний освежающий и опьяняющий коктейль, который отлично подойдет как для мужчин, так и для женщин. Проверено на себе: настроение сразу же поднимается. Но не злоупотребляйте алкоголем, ведь он вредит вашему здоровью.