Невероятная галерея первого дня: огромный музыкальный фестиваль взорвал Нарву. Все только о нем и говорят

Вчера в Нарвской крепости состоялся гала-концерт открытия фестиваля Baltic Sun. Художественный руководитель первой части концерта, дирижер Кристьян Ярви, собрал вместе представителей поп, электронной, рок и классической музыки Эстонии и представил уникальную программу – перед публикой с успехом выступили Noëp, Эрки Пярноя, струнный квартет "Prezioso" и Сандер Мёльдер. Во второй части гала-концерта сцену почтила Анне Вески, которая исполнила свои незабвенные хиты.
Сегодня на фестивале Baltic Sun выступят «Astro’n’out» из Латвии, Майя Хирасава из Швеции, «Billy's Band» из России, Юстинас Ярутис из Литвы и наша Лийз Лемсалу.
В следующие дни фестиваля публику порадуют, в числе прочих, такие артисты как Александр Рыбак из Норвегии, Миколас Йозеф из Чехии, Эрья Люютинен из Финляндии, ансамбли «Браво» и «The Crossroadz» из России, «Daddy Was A Milkman» из Литвы, Геттер Яани, Вайко Эплик & Eliit, Радар & Койт Тооме и «Curly Strings» из Эстонии. На протяжении всего фестиваля на нарвских улицах, на променаде и в парках состоятся захватывающие танцевальные представления и выставки, откроются pop-up кафе и детские игровые площадки.
Во время фестиваля «Baltic Sun» будет также возможность прокатиться на эксклюзивной «джазовой яхте», на борту которой выступят ансамбль «Titoks» – первое эстонское трио, выступающее в стиле «цыганский джаз» (19 и 20 июля), а также Сюзанна Александра и Хольгер Марьямаа (21 июля). Роскошно оборудованная яхта, которая будет ходить из Нарвы в прибрежный Нарва-Йыэсуу и обратно, ранее принадлежала «французскому Элвису Пресли» — Джонни Холлидею, и на борту этой VIP-яхты во время Каннского кинофестиваля устраивали вечеринки многие звезды кино во главе с Джонни Деппом, который организовал на яхте афтепати, посвященную премьере фильма "Пираты Карибского моря".