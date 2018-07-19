Невероятная галерея первого дня: огромный музыкальный фестиваль взорвал Нарву. Все только о нем и говорят

Сегодня на фестивале Baltic Sun выступят «Astro’n’out» из Латвии, Майя Хирасава из Швеции, «Billy's Band» из России, Юстинас Ярутис из Литвы и наша Лийз Лемсалу.

В следующие дни фестиваля публику порадуют, в числе прочих, такие артисты как Александр Рыбак из Норвегии, Миколас Йозеф из Чехии, Эрья Люютинен из Финляндии, ансамбли «Браво» и «The Crossroadz» из России, «Daddy Was A Milkman» из Литвы, Геттер Яани, Вайко Эплик & Eliit, Радар & Койт Тооме и «Curly Strings» из Эстонии. На протяжении всего фестиваля на нарвских улицах, на променаде и в парках состоятся захватывающие танцевальные представления и выставки, откроются pop-up кафе и детские игровые площадки.