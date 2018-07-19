Чт, 19.07.2018
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  • Смотрите: нарвитяне не поверили своим глазам, когда в порт пришла ВИП-яхта, где тусовался сам Джонни Депп

Смотрите: нарвитяне не поверили своим глазам, когда в порт пришла ВИП-яхта, где тусовался сам Джонни Депп За событием следил и Евгений Осиновский!

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Вчера в Нарвской крепости состоялся гала-концерт открытия фестиваля Baltic Sun. Но незадолго до этого в Нарвский порт пришла роскошная яхта, на которой в ближайшие дни будут катать гостей фестиваля и не только. 

Во время фестиваля Baltic Sun будет также возможность прокатиться на эксклюзивной джазовой яхте, на борту которой выступят ансамбль «Titoks» – первое эстонское трио, выступающее в стиле «цыганский джаз» (19 и 20 июля), а также Сюзанна Александра и Хольгер Марьямаа (21 июля). Роскошно оборудованная яхта, которая будет ходить из Нарвы в прибрежный Нарва-Йыэсуу и обратно, ранее принадлежала «французскому Элвису Пресли» — Джонни Холлидею, и на борту этой VIP-яхты во время Каннского кинофестиваля устраивали вечеринки многие звезды кино во главе с Джонни Деппом, который организовал на яхте афтепати, посвященную премьере фильма «Пираты Карибского моря». 

Смотрите галерею прибытия яхты в Нарву! За событием следил и министр здоровья и труда Эстонии Евгений Осивновский с супругой! 

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