Рейтинг сексуально озабоченных знаков Зодиака: на каком месте ты?

Сексуальный темперамент во многом зависит от гороскопической принадлежности. Давайте узнаем, под какими созвездиями рождаются самые сексуально озабоченные сластолюбцы.

12 место – Дева

Девы ненавидят, когда что-либо уходит из-под их тотального контроля. Поэтому полностью отключить мыслительные процессы и целиком отдаться телесным утехам у них не получается. Секс Девы воспринимают, как необходимую для здоровья и поддержания нормальных взаимоотношений с партнером условность, пишет Дни.ру.

11 место – Рыбы

Рыбы нуждаются в душевной близости намного острее, чем в сексуальной. Они любят романтику и красивое выражение чувств, но оказавшись наедине с партнером становятся крайне нерешительными и скованными.

Рыбы склонны кидаться в крайности. Иногда они проявляют себя в постели, как неисправимые эгоисты, а иногда зацикливаются исключительно на удовлетворении своего партнера.

10 место – Водолей

К интимной близости Водолеи относятся ровно и без энтузиазма. Всегда стараются подстроиться под партнера и удивить его неординарными эротичными выдумками. Водолеи, подобно хиппи 60-х годов, не прочь заняться любовью в любое время и в каком угодно месте. Однако если желающих разделить с ними ложе не встречается, то они не унывают, а находят себе другое увлекательное занятие.

9 место – Лев

Со стороны может показаться, что эти представители огненной стихии нуждаются в сексе больше других знаков Зодиака. Но это мнение ошибочно! Сексуальные победы – лишь один из компонентов успешной жизни в понимании Львов. Им важно, чтобы их искренне желали, а великим любовным мастерством безустанно восхищались. Поэтому в постели, как и в жизни, Львы нередко перебарщивают с артистизмом.

8 место – Близнецы

Вся жизнь Близнецов состоит из игривого флирта, мастерского соблазнения и быстрого завоевания. Интимная близость для этих ветреных натур не так важна, как сам процесс обольщения партнера. Как только цель становится доступной, удовлетворенный Близнец отправляется на поиски нового объекта соблазнения. И таких объектов обычно бывает много. Не отказываются эти свободолюбивые ребята и от группового секса.

7 место – Весы

Представители воздушной стихии любят придаваться эротическим грезам и мечтаниям, но редко решаются на их воплощение в реальной жизни. Весы – скрытые эротоманы. Они стараются прятать свою пылкую сущность и сдерживать страстные порывы. Им важно мнение окружающих об их персоне. Заиметь славу развратников – страшный сон рожденных под созвездием Весов.

6 место – Козерог

Несмотря на внешнюю серьезность и рассудительность, Козероги в вопросах интимных отношений предпочитают стереотипы и стандарты отбрасывать. К сексу, как и ко всему прочему, эти неисправимые прагматики относятся ответственно, но со своей неутомимой тягой к любовным наслаждениям ничего поделать не могут. Они стремятся выбрать одного соответствующего множеству параметров партнера и с ним медленно и поэтапно познавать высоты чувственных удовольствий.

5 место – Овен