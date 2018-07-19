Главным «Холостяком» может стать Сергей Шнуров

Поклонники телешоу "Холостяк" считают, что героем нового сезона станет Сергей Шнуров. Певец недавно развёлся с женой Матильдой, в браке с которой прожил восемь лет. Таким образом, Шнуров снова попал в список самых завидных холостяков России.
В аккаунте телепроекта канала ТНТ в "Инстаграме" появился пост с фотографией Шнурова и хештегом #холостяк7.
"Пост сдал — пост принял, так там говорится?" — сообщалось в подписи к фото Шнурова.
Публикация вызвала ажиотаж в соцсети. Многие зрители посчитали певца идеальным кандидатом на участие в передаче. Другие возразили им, напомнив о репутации лидера банды "Ленинград" и о его резких высказываниях в адрес российского телевидения.
Шнуров неоднократно отмечал, что ему довольно сложно угодить. Избранница певца должна быть не только хороша собой, но также умна и предприимчива. Собственно, экс-супруга артиста Матильда идеально отвечала всем этим запросам, успевая не только проводить время со звездой, но ещё и развивать собственный ресторанный бизнес.