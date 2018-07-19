Главным «Холостяком» может стать Сергей Шнуров

Публикация вызвала ажиотаж в соцсети. Многие зрители посчитали певца идеальным кандидатом на участие в передаче. Другие возразили им, напомнив о репутации лидера банды "Ленинград" и о его резких высказываниях в адрес российского телевидения.

Шнуров неоднократно отмечал, что ему довольно сложно угодить. Избранница певца должна быть не только хороша собой, но также умна и предприимчива. Собственно, экс-супруга артиста Матильда идеально отвечала всем этим запросам, успевая не только проводить время со звездой, но ещё и развивать собственный ресторанный бизнес.