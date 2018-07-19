Жена русского олигарха призналась, что тратит в день около 15 000 евро

В 2016 году на всю страну прогремела история певицы и модели Алены Кравец, которую избивал бывший муж-миллионер. Якобы после развода была договорённость: олигарх оставляет супруге дом при условии, что та не будет водить мужчин, пишет Лайф.
Но однажды бизнесмен застал женщину в компании фотографа и избил экс-жену. Супруги ходили по ток-шоу и публично обвиняли друг друга. В начале лета бывший муж Кравец снова сделал ей предложение руки и сердца. Пара вновь поженилась — бракосочетание состоялось 1 июня в Тверском отделе ЗАГС Москвы.
Алена Кравец не скрывает, что ведет роскошный образ жизни: даже когда 33-летняя певица была в разводе, то жила в шикарном особняке на Рублевке. По словам Алены, она привыкла не экономить ни на себе, ни на близких. Так, жена олигарха призналась, что порой ее расходы могут достигать довольно внушительных цифр — порядка миллиона рублей в день.
"Иной раз я могу истратить за день очень большую сумму — до миллиона рублей! Это салоны красоты, запись песен, подарки для любимой доченьки — для нее я покупаю все самое лучшее!" — говорит Кравец.
Также Алена окружена помощницами по дому, а потому она меньше отвлекается на бытовые проблемы. Сама Кравец признается: несмотря на то что многие считают ее жизнь пределом мечтаний, ей тоже приходится выполнять немало дел.
"Мой день, как правило, расписан по минутам: это и съемки на телеканалах, и фотосессии для журналов, и интервью, и запись песен. Также у меня есть собственный бизнес, поэтому часть времени необходимо посвящать ему. Ну и, конечно, я, как хозяйка, должна следить за уютом и чистотой в нашем огромном доме. Думаете, легко уследить за порядком в особняке площадью в одну тысячу квадратных метров? Нет, не легко! Персонал надо всегда контролировать, иначе делаться ничего не будет", — говорит Алена.