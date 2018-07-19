В кустах: полуголая топ-модель Кармен Касс показала, как отдыхает в Эстонии

Кармен, которая сейчас отдыхает на родине, опубликовала в Instagram снимок в купальнике. Правда, судя по фото, может показаться, что модель и вовсе загорает топлес.

Ее мать — единственный родитель, работала официанткой и отказалась подписать разрешение для своей дочери уехать в Милан на три месяца, так что Касс подделала ее подпись на документах и все-таки попала в модельный бизнес. Так и началась ее успешная карьера. Кармен по праву считается самой известной моделью из Эстонии, помимо этого женщина является президентом Шахматного союза Эстонии.