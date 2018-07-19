В кустах: полуголая топ-модель Кармен Касс показала, как отдыхает в Эстонии

Кто бы мог подумать, что самую знаменитую модель из Эстонии Кармен Касс, которая была лицом таких известных брендов, как Calvin Klein, Chanel, Chloé, Christian Dior, Donna Karan, можно встретить на пляже в Клоога…
Кармен, которая сейчас отдыхает на родине, опубликовала в Instagram снимок в купальнике. Правда, судя по фото, может показаться, что модель и вовсе загорает топлес.
Напомним, Кармен стала призером нескольких конкурсов красоты, включая «Мисс Пайде» и «Мисс земля Ярвамаа», прежде чем была открыта итальянским модельным агентом в супермаркете в Пайде.
Ее мать — единственный родитель, работала официанткой и отказалась подписать разрешение для своей дочери уехать в Милан на три месяца, так что Касс подделала ее подпись на документах и все-таки попала в модельный бизнес. Так и началась ее успешная карьера. Кармен по праву считается самой известной моделью из Эстонии, помимо этого женщина является президентом Шахматного союза Эстонии.