Александр Розенбаум опроверг слухи о том, что он болен раком

Вчера, 18 июля, многие российские СМИ, ссылаясь на слова Иосифа Кобзона в передаче "Пусть говорят", стали распространять слухи о том, что знаменитый музыкант, 66-летний Александр Розенбаум, болен раком.
В передаче Кобзон рассказал о том, что знаменитый бард борется с раком уже больше десяти лет. "Я рекомендовал многим клинику на Каширке, где регулярно прохожу обследование. Буйнова, Розенбаума лечили там же. Крутого там осматривали после Америки", – сказал артист.
После этого интервью в СМИ начала распространяться информация о том, что Александр Розенбаум болен. Однако на своей странице в Instagram он поспешил опровергнуть все появившиеся слухи:
"Уважаемые друзья, прекрасно себя чувствую. Никогда не опровергал желтопузые газеты, не опускался до этого, но в данном случае хочу успокоить своих поклонников. Жив, здоров, прекрасно себя чувствую. На данный момент в отпуске. Ни о какой онкологии и речи быть не может. Тьфу, тьфу, тьфу".