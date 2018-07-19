Александр Розенбаум опроверг слухи о том, что он болен раком

В передаче Кобзон рассказал о том, что знаменитый бард борется с раком уже больше десяти лет. "Я рекомендовал многим клинику на Каширке, где регулярно прохожу обследование. Буйнова, Розенбаума лечили там же. Крутого там осматривали после Америки", – сказал артист.

После этого интервью в СМИ начала распространяться информация о том, что Александр Розенбаум болен. Однако на своей странице в Instagram он поспешил опровергнуть все появившиеся слухи:

A post shared by Alexander Rozenbaum (@rozenbaum.ru) on Jun 19, 2018 at 4:36am PDT