Так держать! Русская красавица из Таллинна поразила Дженнифер Лопес своим талантом

Ребята без огрехов исполнили свой танец и привели публику и судей в полнейший восторг. Дженнифер Лопес назвала их выступление восхитительным, и как и все остальные судьи поставила участникам одни из самых высоких оценок. Смотри видео!

28-летняя Алиса, которая проживает в Таллинне, начала заниматься танцами в раннем возрасте, когда мать отвела ее на уроки балета. «Я не хотела общаться с другими детьми, была в то время очень стеснительной», - признается девушка, но отмечает, что когда она начала заниматься хип-хопом, все сильно изменилась.

A post shared by Alisa Tsitseronova (@alisatsitseronova) on Feb 5, 2018 at 7:43am PST

Тогда Алиса полюбила то, что она делает, а уже в 2006 году начала вести собственный блог на Youtube, где публиковала видео танцев в своем исполнении. С 19 лет Алиса начала преподавать. «Я счастлива, что мне никогда не приходилось заниматься обычной работой», - говорит она.

A post shared by Alisa Tsitseronova (@alisatsitseronova) on Jun 6, 2018 at 3:41am PDT