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  • Так держать! Русская красавица из Таллинна поразила Дженнифер Лопес своим талантом

Так держать! Русская красавица из Таллинна поразила Дженнифер Лопес своим талантом Америка в восторге! (ВИДЕО)

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ФОТО: Коллаж из скриншотов с видео и Instagram

Эстонская танцовщица и модель Алиса Цицеронова и ее друг приняли участие в американском шоу «World of Dance», одной из членов жюри которой является Дженнифер Лопес.

Ребята без огрехов исполнили свой танец и привели публику и судей в полнейший восторг. Дженнифер Лопес назвала их выступление восхитительным, и как и все остальные судьи поставила участникам одни из самых высоких оценок. Смотри видео!

28-летняя Алиса, которая проживает в Таллинне, начала заниматься танцами в раннем возрасте, когда мать отвела ее на уроки балета. «Я не хотела общаться с другими детьми, была в то время очень стеснительной», - признается девушка, но отмечает, что когда она начала заниматься хип-хопом, все сильно изменилась.

Тогда Алиса полюбила то, что она делает, а уже в 2006 году начала вести собственный блог на Youtube, где публиковала видео танцев в своем исполнении. С 19 лет Алиса начала преподавать. «Я счастлива, что мне никогда не приходилось заниматься обычной работой», - говорит она.

К слову, партнер по танцу Алисы, 24-летний уроженец Греции Джозеф, является хореографом и довольно часто выступает вместе с девушкой.

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