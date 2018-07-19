Так держать! Русская красавица из Таллинна поразила Дженнифер Лопес своим талантом

Эстонская танцовщица и модель Алиса Цицеронова и ее друг приняли участие в американском шоу «World of Dance», одной из членов жюри которой является Дженнифер Лопес.
Ребята без огрехов исполнили свой танец и привели публику и судей в полнейший восторг. Дженнифер Лопес назвала их выступление восхитительным, и как и все остальные судьи поставила участникам одни из самых высоких оценок. Смотри видео!
28-летняя Алиса, которая проживает в Таллинне, начала заниматься танцами в раннем возрасте, когда мать отвела ее на уроки балета. «Я не хотела общаться с другими детьми, была в то время очень стеснительной», - признается девушка, но отмечает, что когда она начала заниматься хип-хопом, все сильно изменилась.
Тогда Алиса полюбила то, что она делает, а уже в 2006 году начала вести собственный блог на Youtube, где публиковала видео танцев в своем исполнении. С 19 лет Алиса начала преподавать. «Я счастлива, что мне никогда не приходилось заниматься обычной работой», - говорит она.
К слову, партнер по танцу Алисы, 24-летний уроженец Греции Джозеф, является хореографом и довольно часто выступает вместе с девушкой.