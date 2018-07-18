Эксклюзив на Limon.ee! Популярный чешский певец Миколас Йозеф согласился представить Эстонию на «Евровидении»

Эстония готовит артисту сюрпризы

- Ты на этой неделе выступаешь в Нарве на фестивале Baltic Sun. Это же твой первый визит в Эстонию? Какие твои ожидания?

- Да, я посещу Эстонию впервые в жизни! Вообще не знаю, что ожидать, но надеюсь на лучшее!

- У тебя много поклонников в Эстонии – у тебя есть, что им сказать?

- Приходите и увидите меня на Baltic Sun! Я не знаю, когда я потом снова буду в Эстонии, но в этот раз будет очень весело!

- Кажется, что ты и музыка – вместе навсегда. Расскажи о своем первом воспоминании, связанном с песней или музыкальным инструментом, который поразил тебя?

- Я помню, что начал сочинять еще где-то лет в 7-8. Внезапно ты просто слышишь мелодию и чувствуешь необходимость записать ее, чтобы потом невозможно было забыть. Сейчас, спустя 15 лет, я пишу музыку каждый день.

- Насколько важна семья для тебя – твои родители поддерживают тебя в карьере?

Семья – это номер 1. Без исключений. У меня нет музыкального менеджера. Я уже прекратил сотрудничество с четырьмя музыкальными менеджерами. В моей команде сейчас только моя семья и еще пиар-менеджер Дэвид (артист смеется), они путешествуют со мной и мы с ними ежедневно соприкасаемся по работе.

Миколас Йозеф ФОТО: gbrci / imago/Future Image

Уличным музыкантом быть не опасно

- Ты же был еще и уличным музыкантом. Насколько опасно это? Поделись своими воспоминаниями о тех временах.

- Я бы не сказал, что это обязательно должно быть опасно. Просто много стресса. Я помню ночи в машинах и то, как убегал от полиции. Они поймали меня только однажды (смеется), после чего я с уличными концертами завязал. Но, несмотря на это, у меня остались восхитительные воспоминания о том времени! Я нашел себя, выступая на улицах.

- Ты бы посоветовал людям, мечтающим о большой сцене, начать карьеру с роли уличного музыканта?

- Безусловно. Это научит тебя быть благодарным. Ехать на фестиваль, где у тебя собственная гримерка и вода, море фанатов вокруг, и все эти люди пришли послушать именно тебя, а не просто собрались в толпу – бесценно! Ты никогда не поймешь роскошь всего этого, если не побываешь в шкуре уличного музыканта. Так что, попробуй. Это здорово!

Миколас готов выступать за Эстонию!

- Какое твое самое яркое воспоминание о «Евровидении-2018»?

- Абсолютно всё. С первого дня до последнего всё было восхитительно. Даже с травмами и всеми плохими вещами, которые произошли. Я полюбил каждую секунду конкурса.

- Как сейчас твоя спина, которую ты повредил во время одной из репетиций на «Евровидении»?

- Сейчас уже намного лучше! Спасибо за беспокойство. Теперь я могу вновь работать на полную катушку.

- У тебя очень крутая хореография на сцене – ты сам занимался постановкой номера?

- Спасибо. Я был режиссером номера. Так что, да – от стиля до хореографии – всё сам. С хореографией в конце номера мне немножечко помогла наша местная хореограф Энджи.

- Где можно купить такой модный рюкзак, с которым ты выступал на «Евровидении»?

- Ха-ха-ха! Если хочешь знать правду, то я купил его в магазине Zara.

- Был бы ты когда-нибудь заинтересован… в представлении Эстонии на «Евровидении»?