Теперь можно! Мастурбацию признали полезной для здоровья

Исследователи считают, что все риски от мастурбации перекрываются её способностью расслаблять организм, пишет Лайф.
Автор книг о правильном планировании сна и отдыха Шон Стивенсон заявил, что оргазмы нужно "внести в расписание", поскольку физическое расслабление способствует более правильной организации отдыха, пишет Romper. При этом Стивенсон отметил, что регулярная мастурбация позволяет "взорвать" настоящий гормональный коктейль, состоящий из окситоцина, норадреналина, вазопрессина, пролактина и серотонина.
Эти гормоны, по словам Стивенсона, помогают снизить стресс, значительно понизить уровень кортизола в организме и даже отрегулировать фазы сна. При этом физическое расслабление после оргазма "усыпляет" мозг и приводит в состояние покоя центральную нервную систему, позволяя человеку засыпать быстро и без употребления снотворного.
Однако увлекаться не стоит. Несмотря на то, что мастурбация от 18 до 20 раз в месяц снижает риск возникновения доброкачественных и злокачественных образований на треть, злоупотребление самоудовлетворением может значительно повысить кровяное давление и спровоцировать болезни сердца.