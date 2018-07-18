Ср, 18.07.2018
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Теперь можно! Мастурбацию признали полезной для здоровья

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ФОТО: Andriy Popov / PantherMedia / Andriy Popov

Исследователи считают, что все риски от мастурбации перекрываются её способностью расслаблять организм, пишет Лайф.

Автор книг о правильном планировании сна и отдыха Шон Стивенсон заявил, что оргазмы нужно "внести в расписание", поскольку физическое расслабление способствует более правильной организации отдыха, пишет Romper. При этом Стивенсон отметил, что регулярная мастурбация позволяет "взорвать" настоящий гормональный коктейль, состоящий из окситоцина, норадреналина, вазопрессина, пролактина и серотонина.

Эти гормоны, по словам Стивенсона, помогают снизить стресс, значительно понизить уровень кортизола в организме и даже отрегулировать фазы сна. При этом физическое расслабление после оргазма "усыпляет" мозг и приводит в состояние покоя центральную нервную систему, позволяя человеку засыпать быстро и без употребления снотворного.

Однако увлекаться не стоит. Несмотря на то, что мастурбация от 18 до 20 раз в месяц снижает риск возникновения доброкачественных и злокачественных образований на треть, злоупотребление самоудовлетворением может значительно повысить кровяное давление и спровоцировать болезни сердца.

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