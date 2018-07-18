Теперь можно! Мастурбацию признали полезной для здоровья

Автор книг о правильном планировании сна и отдыха Шон Стивенсон заявил, что оргазмы нужно "внести в расписание", поскольку физическое расслабление способствует более правильной организации отдыха, пишет Romper. При этом Стивенсон отметил, что регулярная мастурбация позволяет "взорвать" настоящий гормональный коктейль, состоящий из окситоцина, норадреналина, вазопрессина, пролактина и серотонина.

Эти гормоны, по словам Стивенсона, помогают снизить стресс, значительно понизить уровень кортизола в организме и даже отрегулировать фазы сна. При этом физическое расслабление после оргазма "усыпляет" мозг и приводит в состояние покоя центральную нервную систему, позволяя человеку засыпать быстро и без употребления снотворного.