Ср, 18.07.2018
Тарзан уже не тот: стриптизер с позором провалился СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Limon
  • Звезды
  • Уникальные кадры: полностью обнаженная Мэрилин Монро в бассейне

Уникальные кадры: полностью обнаженная Мэрилин Монро в бассейне

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Эти редкие фото суперзвезды и главного секс-символа 50-х Мэрилин Монро, сделанные Лоуренсом Шиллером, какое-то время назад ушли с молотка аукциона Heritage Auctions за тысячи евро. Они поистине уникальны и ранее официально не были опубликованы, пишет TvNet.

Только лазурная вода, блики на ней и неповторимая, сводящая с ума Монро, полностью обнаженная...

Казалось бы, за гранью пристойности, но нет - это не про нее. Элегантно, нежно, красиво, грациозно, эротично, трогательно, - как угодно, но только не пошло. Эта сексуальность изнутри не имеет срока давности, она на все времена!

К слову, съемка проходила в 1962 году - в год смерти Мэрилин, отчего эти кадры становятся еще более ценными.

Смотри галерею!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ