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Кэти Перри рассказала об отношениях с Орландо Блумом, депрессии и религии

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ФОТО: EDUARDO MUNOZ / REUTERS

33-летняя певица Кэти Перри украсила обложку августовского номера австралийского Vogue, а также дала большое интервью изданию, в котором откровенно рассказала об отношении к религии, романе с 41-летним актером Орландо Блумом, депрессии и своей карьере, пишет Сегодня.

"Конечно, я люблю свои отношения, но это лишь часть моей жизни, и я не хочу уделять меньше внимания какой-либо другой ее части", – рассказала Перри, подразумевая свои отношения с Блумом.

Также Кэти затронула тему религии: "Моя мама молилась за меня всю свою жизнь, надеясь, что я вернусь к Богу. Я никогда не покидала Его, я лишь вела более светский образ жизни, я более материалистична и ориентирована на карьеру. Но теперь, после 30 лет, я больше уделяю внимание духовности и целостности сердца".

Перри сделала также неожиданное признание о трудном времени в жизни:

"У меня были приступы ситуативной депрессии. В прошлом году мое сердце было разбито, потому что я ждала определенной общественной реакции, которой не последовало (речь, очевидно, о ее последнем альбоме Witness, который не стал таким успешным, как ее предыдущие пластинки. — ред.). Но именно этот провал и вера в Бога подарили мне целостность, которой у меня никогда не было.

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