Кэти Перри рассказала об отношениях с Орландо Блумом, депрессии и религии

"Конечно, я люблю свои отношения, но это лишь часть моей жизни, и я не хочу уделять меньше внимания какой-либо другой ее части", – рассказала Перри, подразумевая свои отношения с Блумом.

Также Кэти затронула тему религии: "Моя мама молилась за меня всю свою жизнь, надеясь, что я вернусь к Богу. Я никогда не покидала Его, я лишь вела более светский образ жизни, я более материалистична и ориентирована на карьеру. Но теперь, после 30 лет, я больше уделяю внимание духовности и целостности сердца".

Перри сделала также неожиданное признание о трудном времени в жизни: