Чего не нужно делать, пока ищете работу

Игры в сторону!

Первое и, пожалуй, самое вредоносное — это компьютерные игры и социальные сети. "Ну я же только на 10 минуток", — оправдываетесь вы. И возвращаетесь к реальности лишь через несколько часов. Контрольный звонок рекрутеру с подтверждением встречи не сделан, вакансии не просмотрены, тестовое задание для серьезной компании осталось в той же стадии выполнения.

Никакого ремонта

Устраивать покраску стен и укладку полов по случаю перерыва в карьере тоже не лучшая идея. Слишком уж трудозатратное это дело — в паузах между выбором обоев, полов и выключателей сил на просмотр вакансий и редактирование резюме попросту не останется, не говоря уже о пробных днях и тестовых заданиях. Расставьте приоритеты: делу — время, ремонту — час.

Ребенка — в сад

Третье, чего лучше избегать в период трудоустройства, — это говорить маленькому ребенку, что, пока папа или мама не работает, он может не ходить в детский сад. Поиски работы — совсем не отпуск, это тоже работа. Если в период поисков работы вы будете в одиночку заниматься малышом, то рискуете пропустить важное интервью, разговаривать с работодателем по телефону под аккомпанемент детского шума и объяснять рекрутеру, что в обычные дни материнство/отцовство не мешает вам полностью выкладываться на работе.

Хандру — прочь

Бывает, что во время трудоустройства на специалиста нападает настоящая меланхолия: снижается самооценка, во всем видится несправедливость, о которой хочется долго рассказывать родным и друзьям: мол, без связей никуда не возьмут, а хорошие специалисты никому не нужны.

Конечно, один раз пожалеть себя можно: все-таки вы действительно переживаете непростой период. Но стоит ли тратить на это часы и дни драгоценного времени? Так ведь можно и в самом деле поверить, что устроиться на хорошую работу запредельно трудно. Будьте конструктивны: вместо жалости к себе задумайтесь о прошлых карьерных ошибках, а вместо долгих бесед просматривайте актуальные вакансии.

Драмкружок, кружок по фото, а вечером еще экскурсия и курсы арабского...

Готовы делать, что угодно, лишь бы забыть о проблемах в карьере? Задумайтесь, в каком направлении хотели бы развиваться дальше. Если вы намерены сменить профессию, посвятите этому максимум сил и времени и доведите дело до конца, если же новая сфера деятельности для вас не более, чем хобби, не стоит разбрасываться и тратить время на занятия второстепенного значения.