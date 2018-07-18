Полиция провела обыски в доме итальянских мафиози... И вот, что они там увидели!

Вчера, 17 июля, полиция Италии задержала 31 члена клана Касамоника, пишет The Sun.
По сделанным стражами правопорядка фотографиям можно судить о том, в какой роскоши жили члены мафиозной семьи. Позолота, антикварная мебель, мрамор… Это далеко не полный список того, что можно разглядеть на этих снимках.
Вчера, в ходе рейда, по всей Италии был задержан 31 член этой семьи, в домах прошли обыски.
Клан Касамоника – римский мафиозный клан, задействованный в в наркотрафике и ростовщичестве.
Напомним, в 2015 году в возрасте 65 лет скончался от рака Витторио Касамоника. Босс клана отправился в последний путь в позолоченной карете. С воздуха на вертолете сбрасывали лепестки цветов, а на церкви висел плакат, на котором говорилось, что Витторио «завоюет рай».