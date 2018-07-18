Полиция провела обыски в доме итальянских мафиози... И вот, что они там увидели!

По сделанным стражами правопорядка фотографиям можно судить о том, в какой роскоши жили члены мафиозной семьи. Позолота, антикварная мебель, мрамор… Это далеко не полный список того, что можно разглядеть на этих снимках.

Вчера, в ходе рейда, по всей Италии был задержан 31 член этой семьи, в домах прошли обыски.

Клан Касамоника – римский мафиозный клан, задействованный в в наркотрафике и ростовщичестве.