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  • Александр Рыбак: Нарва – идеальный город, чтобы снова выйти на сцену после операции

Александр Рыбак: Нарва – идеальный город, чтобы снова выйти на сцену после операции

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Александр Рыбак

ФОТО: Roald, Berit / NTB scanpix

Певец белорусского происхождения Александр Рыбак, дважды представлявший Норвегию на конкурсе "Евровидение", и перенесший в июне операцию по удалению миндалин, в эту пятницу даст концерт в Нарве на фестивале Baltic Sun. Музыкант, не раз выступавший в Эстонии, в эксклюзивном интервью порталу rus.err.ee сказал, что хочет возвращаться сюда снова и снова и мечтает когда-нибудь спеть дуэтом с Элиной Нечаевой. 

Певец признал, что голос пока восстановился не полностью, но он не боится выступления в Нарве. "У меня есть определенные трудности, но я верю, что публика поможет мне петь, когда мне потребуется отдых. Я думаю, что Нарва – это идеальный город, где можно снова попробовать выступить после операции, так как в Эстонии так много любви и поддержки", – отметил Рыбак.

Интервью целиком читай на портале ERR.

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