Александр Рыбак: Нарва – идеальный город, чтобы снова выйти на сцену после операции

Певец признал, что голос пока восстановился не полностью, но он не боится выступления в Нарве. "У меня есть определенные трудности, но я верю, что публика поможет мне петь, когда мне потребуется отдых. Я думаю, что Нарва – это идеальный город, где можно снова попробовать выступить после операции, так как в Эстонии так много любви и поддержки", – отметил Рыбак.