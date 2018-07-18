Ср, 18.07.2018
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  • Экс-солистка популярной группа попала в психиатрическую лечебницу

Экс-солистка популярной группа попала в психиатрическую лечебницу

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ФОТО: Jerod Harris / AFP

37-летняя солистка группы The Destiny's Child Мишель Уильямс призналась, что обратилась за помощью к профессионалам в области психического здоровья. Об этом она написала на своей странице в Instagram, пишет Лайф.

— Сегодня я гордо, счастливо и здраво остаюсь тем, кто продолжит быть примером, ведь я непрестанно борюсь за улучшение жизни тех, кто в этом нуждается. Если поменяешь образ мыслей, то поменяешь жизнь, — написала она.

В апреле этого года Уильямс сообщила о помолвке с пастором Чедом Джонсоном. Ранее она говорила о своей депрессии, которой страдала в течение долгих лет, но всерьёз заняться психическим здоровьем он решила только сейчас.

Американская женская R'n'B- и хип-хоп-группа Destiny’s Child появилась как квартет и в конечном счёте стала трио в составе Бейонсе, Келли Роуленд и Мишель Уильямс. Просуществовал коллектив 15 лет — с 1990 по 2005 год. Затем девушки занялись сольными карьерами.

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