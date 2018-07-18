Экс-солистка популярной группа попала в психиатрическую лечебницу

— Сегодня я гордо, счастливо и здраво остаюсь тем, кто продолжит быть примером, ведь я непрестанно борюсь за улучшение жизни тех, кто в этом нуждается. Если поменяешь образ мыслей, то поменяешь жизнь, — написала она.

В апреле этого года Уильямс сообщила о помолвке с пастором Чедом Джонсоном. Ранее она говорила о своей депрессии, которой страдала в течение долгих лет, но всерьёз заняться психическим здоровьем он решила только сейчас.