«Так до сих пор делают все»: Харви Вайнштейн впервые прокомментировал ситуацию с домогательствами

"Я родился бедным, безобразным евреем и всю свою жизнь должен был бороться. У тебя было много девушек, но ни одна девушка не смотрела на меня, пока я не начал работать в Голливуде", – подчеркнул Вайнштейн.

Источник пишет, что бывший продюсер признался, что якобы предлагал работу в обмен на секс, но это было без всякого принуждения.

"Так до сих пор делают все. Но это никогда не было обязаловкой! Я никого не заставлял",– сказал Харви, как пишет источник.

Однако бывший адвокат Вайнштейна Бенджамин Брафман утверждает, что этот разговор с журналистом нельзя считать интервью. Он отметил, что это была простая "дружеская" беседа, которую впоследствии неправильно интерпретировали.

"Я присутствовал при этом разговоре. Мистер Вайнштейн никогда не говорил о том, что обменивал роли на секс. Кому верить – выбор каждого. Но кажется, что обмен ролей на интим – меньшее, в чем мог признаться мистер Вайнштейн", – утверждает адвокат.