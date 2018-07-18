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  • «Так до сих пор делают все»: Харви Вайнштейн впервые прокомментировал ситуацию с домогательствами

«Так до сих пор делают все»: Харви Вайнштейн впервые прокомментировал ситуацию с домогательствами

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ФОТО: STEVEN HIRSCH / AFP/Scanpix

Кинопродюсер Харви Вайнштейн, которого исключили из Американской академии киноискусств из-за сексуальных домогательств, дал первый комментарий относительно скандала вокруг него приятелю и журналисту издания "Spectator" Таки Теодоракопулосу, пишет Harper's Bazaar, пишет Сегодня.

"Я родился бедным, безобразным евреем и всю свою жизнь должен был бороться. У тебя было много девушек, но ни одна девушка не смотрела на меня, пока я не начал работать в Голливуде", – подчеркнул Вайнштейн.

Источник пишет, что бывший продюсер признался, что якобы предлагал работу в обмен на секс, но это было без всякого принуждения.

"Так до сих пор делают все. Но это никогда не было обязаловкой! Я никого не заставлял",– сказал Харви, как пишет источник.

Однако бывший адвокат Вайнштейна Бенджамин Брафман утверждает, что этот разговор с журналистом нельзя считать интервью. Он отметил, что это была простая "дружеская" беседа, которую впоследствии неправильно интерпретировали.

"Я присутствовал при этом разговоре. Мистер Вайнштейн никогда не говорил о том, что обменивал роли на секс. Кому верить – выбор каждого. Но кажется, что обмен ролей на интим – меньшее, в чем мог признаться мистер Вайнштейн", – утверждает адвокат.

Напомним, скандальный продюсер Харви Вайнштейн, которому суд Нью-Йорка выдвинул обвинения в изнасиловании, не признал себя виновным в обвинениях в сексуальных домогательствах, поданных против него в прошлом месяце. Это был первый суд одиозного продюсера с момента его ареста 25 мая по обвинению в сексуальном нападении на двух женщин в Нью-Йорке.

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