Хулиганов наказали! Избившего DJ Smash бывшего депутата с другом отправили в колонию

Ленинский районный суд Перми огласил приговор обвиняемым в избиении Александра Ширмана, известного как DJ Smash. На скамье подсудимых были экс-депутат Заксобрания Пермского края Александр Телепнёв и его приятель Сергей Ванкевич. Их приговорили к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.

Как отмечается, их признали виновными по статье "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, совершённое группой лиц из хулиганских побуждений". Старший помощник прокурора города Анастасия Мамошина просила назначить им наказание в виде трёх с половиной лет в колонии-поселении.

Ранее сообщалось, что адвокат Телепнёва просил суд назначить условное наказание, а против Ванкевича прекратить дело.