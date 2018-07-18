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  • Хулиганов наказали! Избившего DJ Smash бывшего депутата с другом отправили в колонию

Хулиганов наказали! Избившего DJ Smash бывшего депутата с другом отправили в колонию

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ФОТО: Instagram

Александра Ширмана избили в феврале в пермском клубе. Он получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, пишет Лайф.

Ленинский районный суд Перми огласил приговор обвиняемым в избиении Александра Ширмана, известного как DJ Smash. На скамье подсудимых были экс-депутат Заксобрания Пермского края Александр Телепнёв и его приятель Сергей Ванкевич. Их приговорили к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.

Как отмечается, их признали виновными по статье "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, совершённое группой лиц из хулиганских побуждений". Старший помощник прокурора города Анастасия Мамошина просила назначить им наказание в виде трёх с половиной лет в колонии-поселении.

Ранее сообщалось, что адвокат Телепнёва просил суд назначить условное наказание, а против Ванкевича прекратить дело.

Напомним, в феврале DJ Smash сообщил, что в пермском ночном клубе "Дом культуры" его избили Александр Телепнёв и его друг Сергей Ванкевич. По словам Ширмана, во время драки он получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

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