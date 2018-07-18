Ср, 18.07.2018
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Самая сексуальная женщина мира впервые появилась на публике после объявления о беременности ФОТО!

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Буквально несколько дней назад модель Кейт Аптон и ее супруг бейсболист Джастин Верландер сообщили посредством Instagram, что в скором времени станут родителями, а уже минувшим вечером пара впервые после радостных известий появилась на публике.

В Национальном парке Вашингтона вчера состоялся бейсбольный матч MLB All-Star Game 2018, в котором помимо прочих принял участие и Джастин Верландер, играющий в команде Американской лиги. Аптон же приехала поддержать мужа.

Перед началом игры пара появилась на красной дорожке, где фотографы, освещающие мероприятие, и столпившиеся возле ограждения поклонники бейсбола долго не отпускали Кейт и Джастина.

Аптон и Верландер вместе уже больше четырех лет. В прошлом году в Италии пара сыграла свадьбу, устроив романтическую церемонию в средневековой церкви с видом на долину Монтальчино.

26-летняя американская модель и актриса Кейт Аптон, которую дважды признавали самой сексуальной женщиной планеты, объявила о том, что скоро станет матерью. О своей первой беременности она сообщила на страничке в Instagram.

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