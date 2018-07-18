Самая сексуальная женщина мира впервые появилась на публике после объявления о беременности

Буквально несколько дней назад модель Кейт Аптон и ее супруг бейсболист Джастин Верландер сообщили посредством Instagram, что в скором времени станут родителями, а уже минувшим вечером пара впервые после радостных известий появилась на публике.
В Национальном парке Вашингтона вчера состоялся бейсбольный матч MLB All-Star Game 2018, в котором помимо прочих принял участие и Джастин Верландер, играющий в команде Американской лиги. Аптон же приехала поддержать мужа.
Перед началом игры пара появилась на красной дорожке, где фотографы, освещающие мероприятие, и столпившиеся возле ограждения поклонники бейсбола долго не отпускали Кейт и Джастина.
Аптон и Верландер вместе уже больше четырех лет. В прошлом году в Италии пара сыграла свадьбу, устроив романтическую церемонию в средневековой церкви с видом на долину Монтальчино.
26-летняя американская модель и актриса Кейт Аптон, которую дважды признавали самой сексуальной женщиной планеты, объявила о том, что скоро станет матерью. О своей первой беременности она сообщила на страничке в Instagram.