Ошибочка вышла... Американские туристки перепутали Лиссабоны
18. июль 2018, 11:03
Две девушки, попавшие в неприятную ситуацию в столице Португалии, просили помощи у властей Лиссабона в США.
Две американские туристки перепутали столицу Португалии — Лиссабон с одноименным городом в США, пишет Лайф.
Две девушки, будучи в Европе, застряли в лифте. Попытки вызвать помощь оказались неудачными, и тогда они попробовали связаться с местной полицией при помощи Google.
Однако, как сообщает телеканал WCSH, позвонив по первому попавшемуся номеру, они связались с сотрудником полиции Лиссабона, который находится в США, в штате Мэн.
Заметив, что девушки начали паниковать, сотрудники органов правопорядка самостоятельно нашли необходимый им номер и несмотря на языковой барьер смогли вызвать помощь.