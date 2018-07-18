Упс... iPhone признали опасным для просмотра порно

Пользователи Reddit опытным путём выяснили, что просмотр видео для взрослых на iPhone небезопасен. Оказывается, при звонке на смартфон устройство не заглушает звук порно.

На проблему обратил внимание пользователь под ником robot_redditor. Он задался вопросом, услышит ли собеседник звуки порно, проигрываемого на телефоне, если в данный момент позвонит на него. В качестве примера он указал, что имеет смартфон iPhone 8 Plus.