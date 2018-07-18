Ср, 18.07.2018
Галерея: в финальный день Õllesummer гости раскрепостились до безумия! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Limon
  • Жизнь
  • Упс... iPhone признали опасным для просмотра порно

Упс... iPhone признали опасным для просмотра порно Это происходит, если вам неожиданно звонят...

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Alexander kirch / PantherMedia / Alexander kirch

Собеседник, решивший позвонить на ваш айфон, может услышать проигрываемые им звуки, пишет Лайф.

Пользователи Reddit опытным путём выяснили, что просмотр видео для взрослых на iPhone небезопасен. Оказывается, при звонке на смартфон устройство не заглушает звук порно.

На проблему обратил внимание пользователь под ником robot_redditor. Он задался вопросом, услышит ли собеседник звуки порно, проигрываемого на телефоне, если в данный момент позвонит на него. В качестве примера он указал, что имеет смартфон iPhone 8 Plus.

Проблема подтвердилась у многих пользователей. Оказалось, что если принять вызов с айфона, перед этим включив видео, воспроизведение может не остановиться. Соответственно, собеседник услышит все звуки. Единственное решение проблемы — сбрасывать звонок и ставить видеоролик на паузу.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ