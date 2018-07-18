Смотри фото: Надежда Кадышева изменилась до неузнаваемости

Певица и солистка ансамбля народных песен «Золотое кольцо» Надежда Кадышева недавно отметила 59-летие. Зрители привыкли видеть артистку в помпезных нарядах – на сцене она отдает предпочтение ярким образам. Но и в обычной жизни Надежда Никитична – эффектная дама, которая приковывает к себе внимание окружающих, пишет СтарХит.
Недавно ее заметили во время шопинга в ЦУМе. Как оказалось, стилист помог выбрать Кадышевой одежду, которая подчеркнула ее индивидуальность.
«В гостях народная артистка России Надежда Кадышева! Уже несколько лет работаем и дружим с вами и вашей семьей! Спасибо за доверие!» - написал Максим Алексеев.
Певица не раз признавалась, что совершенно не чувствует, как идут года, - ведь у нее огромное количество сил и энергии. Поклонники полностью с ней согласны и всегда интересуются, как ей удается так прекрасно выглядеть. Некоторые предполагают, что знаменитость прибегает к услугам пластических хирургов.
«Я могу вам сказать, что с личиком я не делаю ничего. Никогда у меня не было ни одного укола. Нет у меня второго подбородка, и слава Богу!» - признавалась Надежда Кадышева в одной из телепрограмм.