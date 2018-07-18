Смотри фото: Надежда Кадышева изменилась до неузнаваемости

Недавно ее заметили во время шопинга в ЦУМе. Как оказалось, стилист помог выбрать Кадышевой одежду, которая подчеркнула ее индивидуальность.

«В гостях народная артистка России Надежда Кадышева! Уже несколько лет работаем и дружим с вами и вашей семьей! Спасибо за доверие!» - написал Максим Алексеев.

Надежда Кадышева с мужем (слева) и стилистом (по середине) ФОТО: Instagram

Певица не раз признавалась, что совершенно не чувствует, как идут года, - ведь у нее огромное количество сил и энергии. Поклонники полностью с ней согласны и всегда интересуются, как ей удается так прекрасно выглядеть. Некоторые предполагают, что знаменитость прибегает к услугам пластических хирургов.