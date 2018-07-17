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Кортни Кокс рискует потерять опеку над дочерью

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ФОТО: Ap / ScanPix

И хоть сейчас Кортни Кокс готовится к своей свадьбе, в ее жизни появились новые заботы. Со своим бывшем супругом, актером Дэвидом Аркеттом она не может поделить их 14-летнюю дочь Коко, сообщает Сегодня со ссылкой на Gossip Cop.

В браке они с Дэвидом прожили 14 лет, а официальный развод оформили, когда Коко было 9 лет. Перед рождением долгожданной дочери у актрисы было несколько выкидышей. 

Опека над Коко досталась Кокс, и некоторое время Дэвид не вмешивался в воспитание дочери. Но с недавнего времени Коко начала жаловаться отцу на мать, уверяя его в том, что мать слишком ее контролирует. В результате Аркетт пригрозил бывшей супруге подать на нее в суд с целью пересмотреть условия опеки над Коко.

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