«Папины бандитки»: Баста показал фанатам подросших дочерей

Певец нечасто показывает поклонникам фотографии своего семейства, но недавно он решил сделать исключение. На снимке, появившемся в Instagram, Баста заснят в момент прогулки с дочерьми Марией и Василисой. У обеих девочек крайне довольный вид, а папа крепко держит за руки своих наследниц.