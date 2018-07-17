«Папины бандитки»: Баста показал фанатам подросших дочерей

Несмотря на свой эпатажный и хулиганский сценический образ, рэпер Баста, или Василий Вакуленко – примерный семьянин. Музыкант почти десять лет состоит в браке с Еленой Пинской, пара воспитывает двоих детей, пишет EG.
Певец нечасто показывает поклонникам фотографии своего семейства, но недавно он решил сделать исключение. На снимке, появившемся в Instagram, Баста заснят в момент прогулки с дочерьми Марией и Василисой. У обеих девочек крайне довольный вид, а папа крепко держит за руки своих наследниц.
«Трио», – коротко подписал снимок известный артист.
Поклонников умилил трогательный кадр. Как заявили подписчики блога Вакуленко, он не только талантливый музыкант, но и прекрасный родитель. «Вася – красавец. Крутой рэпер и классный отец!»; «Счастливые дочки растут у такого папы!»; «Папины бандитки вызывают умиление!» – пишут фанаты. Некоторые комментаторы отметили, что для полного счастья звезде не хватает только сына.