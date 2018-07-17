В домогательствах виновен: астрологу Игорю Мангу назначили штраф - почти 100 евро!
17. июль 2018, 15:49
68-летнему эстонскому астрологу Игорю Мангу назначили штраф в размере 96 евро за домогательства, сообщает Elu24.
«В рамках производства по делу о проступке Мангу назначили штраф в размере 96 евро. На сегодняшний день штраф полностью оплачен», - сказала пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Марие Аава.
Напомним, что одна женщина обвинила Манга в том, что его рука во время сеанса по раскрытию чакр оказалась на ее самом интимном месте между ног.
Сам же Манг уже получал несколько возможностей прокомментировать ситуацию в прессе, но от всех них астролог отказался, ссылаясь на то, что время еще не пришло.