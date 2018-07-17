Вт, 17.07.2018
Вы только посмотрите, на каком летающем коне Армин ван Бюрен прибыл в Таллинн! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Limon
  • Звезды
  • В домогательствах виновен: астрологу Игорю Мангу назначили штраф - почти 100 евро!

В домогательствах виновен: астрологу Игорю Мангу назначили штраф - почти 100 евро!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Астролог Игорь Манг.

ФОТО: ELMO RIIG/Scanpix

68-летнему эстонскому астрологу Игорю Мангу назначили штраф в размере 96 евро за домогательства, сообщает Elu24.

«В рамках производства по делу о проступке Мангу назначили штраф в размере 96 евро. На сегодняшний день штраф полностью оплачен», - сказала пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Марие Аава. 

Напомним, что одна женщина обвинила Манга в том, что его рука во время сеанса по раскрытию чакр оказалась на ее самом интимном месте между ног. 

Сам же Манг уже получал несколько возможностей прокомментировать ситуацию в прессе, но от всех них астролог отказался, ссылаясь на то, что время еще не пришло. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ