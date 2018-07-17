Про Дев - в точку: самые завистливые знаки Зодиака

Есть люди, которые не могут прожить и дня, что бы не упрекнуть судьбу. "Вот бы мне такой дом и такую машину, а еще лучше – мужа/жену как у подруги/друга", – рассуждает типичный Телец.
Сайт Сегодня.Lifestyle предлагает вашему вниманию рейтинг самых завистливых знаков Зодиака.
Телец
Телец обожает обладать красивыми и дорогими вещами, поэтому он испытывает не самые хорошие чувства, когда у других есть нечто, что он и сам не против иметь. На самом деле зависть может быть для Тельца неплохим мотиватором – и он станет активно действовать, чтобы заполучить вожделенный объект. Например, если его друг купил отличный новый автомобиль, Телец тоже этого захочет и сразу же начнет строить планы по его приобретению.
Близнецы
Отрицательными качествами Близнецов являются поверхностность и неискренность. Близнецы способны зациклиться на том, что есть у других людей, вместо того, чтобы быть благодарными за то, что у них есть. Близнецы нередко могут возжелать хороший дом или лучшую машину, при этом испытывая откровенную зависть к людям, которые этими благами обладают. Это заставляет их чувствовать себя неудачниками. Когда Близнецам удается "обойти" кого-либо, они будут чувствовать себя намного лучше и удовлетворенные.
Дева
Девы склонны завидовать тем, у кого (как им кажется) есть все. Социальные сети могут только усиливать зависть Девы, поскольку этому знаку неприятно знать, что кто-то выглядит явно успешнее или ведёт более яркую и насыщенную жизнь. Девы даже могут осуждать других, и, хотя они никогда не признаются в этом, это тоже результат их зависти. Стандартная мысль Девы: "Почему это я так упорно вкалываю, а менее достойные люди живут лучше меня?".