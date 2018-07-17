Про Дев - в точку: самые завистливые знаки Зодиака

Сайт Сегодня.Lifestyle предлагает вашему вниманию рейтинг самых завистливых знаков Зодиака.

Телец

Телец обожает обладать красивыми и дорогими вещами, поэтому он испытывает не самые хорошие чувства, когда у других есть нечто, что он и сам не против иметь. На самом деле зависть может быть для Тельца неплохим мотиватором – и он станет активно действовать, чтобы заполучить вожделенный объект. Например, если его друг купил отличный новый автомобиль, Телец тоже этого захочет и сразу же начнет строить планы по его приобретению.

Близнецы

Отрицательными качествами Близнецов являются поверхностность и неискренность. Близнецы способны зациклиться на том, что есть у других людей, вместо того, чтобы быть благодарными за то, что у них есть. Близнецы нередко могут возжелать хороший дом или лучшую машину, при этом испытывая откровенную зависть к людям, которые этими благами обладают. Это заставляет их чувствовать себя неудачниками. Когда Близнецам удается "обойти" кого-либо, они будут чувствовать себя намного лучше и удовлетворенные.

Дева