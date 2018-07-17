Сотни эстонцев съедутся на фестиваль тантры: кто хочет, может заниматься сексом

В этом году фестиваль пройдет в третий раз, на повестке дня - тантрические отношения и учения о сексе, а своими знаниями поделятся преподаватели, которые раньше никогда таких семинаров в Эстонии не проводили. Но любителей тантры порадуют и давно известные и полюбившиеся лекторы.

По словам организатора Каролин Царски, прийти на фестиваль можно со спутником или спутницей, а также в одиночку. Многие появятся здесь без пары. Для участия в мастер-классах нет разницы, кого будет больше - мужчин или женщин, так что, ждут абсолютно всех, даже без второй половинки.

Максимальное количество участников было строго ограничено организаторами фестиваля, они хотят, чтобы все чувствовали себя комфортно и по-семейному, поэтому максимальное число гостей - 250 человек.

Дресс-кода на лекциях о тантрическом сексе нет, поэтому люди могут прийти, в чем им удобно. Даже без одежды.

Во время лекций сексом заниматься строго запрещено. Но если кто-то найдет себе партнера или уже придет в паре, то в своей палатке или комнате, если есть желание, это не запрещено. Заниматься сексом на данном фестивале или нет - личный выбор каждого. Но тут, кажется, будет тяжело устоять, особенно, когда гостям фестиваля то и дело будут рассказывать об усилении оргазма и так далее.