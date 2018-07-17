Forbes назвал самых богатых знаменитостей мира

В этом году первую строчку рейтинга занял боксер Флойд Мейвезер. По данным издания, за год американский спортсмен, не проигравший за свою карьеру ни одного боя, заработал 285 миллионов долларов. При этом большую часть дохода, в частности 275 миллионов долларов, Мейвезер получил за бой с Коннором Макгрегором в августе 2017 года.

Вторую строчку занял голливудский актер Джордж Клуни с годовым доходом в размере 239 миллионов долларов. Он стал первым актером в истории, заработавшим за год сумму, превышающую 230 миллионов долларов.

А тройку лидеров в рейтинге Celebrity 100 замыкает молодая модель и бьюти-могул Кайли Дженнер. 20-летняя звезда заработала за год 166,5 миллионов долларов благодаря своей линии косметики Kylie Cosmetics, основанной в феврале 2016 года. Кстати, девушка недавно попала на обложку журнала и дала откровенное интервью.