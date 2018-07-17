Фото: 57-летняя Яковлева поразила видом без макияжа

"Мне 57 лет, и я не скрываю свой возраст, – заявила Елена. – Я пенсионерка и принадлежу к той категории населения, которую наше правительство называет "дожителями". Когда это слово впервые услышала, мне чуть плохо не стало. Словом, в моей жизни наступил период "дожития", когда надо усиленно заботиться о внешности и не давать власти настигающим возрастным изменениям".

Актрису можно понять, ведь внешность – ее хлеб. Театральные премьеры, съемки в кино – культ вечной молодости и глянца требует выглядеть идеально. И Яковлева даже без макияжа смотрится свежо и молодо.

"Уколы красоты я делаю, – призналась звезда. – Что касается более серьезного вмешательства, оно требует долгой реабилитации. А где взять время, если почти каждый день у меня спектакли, переезды? Вот как только будет три свободных дня, сделаю мезотерапию или плазмолифтинг".