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  • Фото: 57-летняя Яковлева поразила видом без макияжа

Фото: 57-летняя Яковлева поразила видом без макияжа

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Елена Яковлева.

ФОТО: Scanpix

"Интердевочка". "Каменская", "Вангелия" – роли Елены Яковлевой в этих лентах полюбились зрителям сразу. А женщины стали гадать, как актрисе удается так хорошо выглядеть. С этим вопросом на фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" к звезде обратился корреспондент Dni.Ru

"Мне 57 лет, и я не скрываю свой возраст, – заявила Елена. – Я пенсионерка и принадлежу к той категории населения, которую наше правительство называет "дожителями". Когда это слово впервые услышала, мне чуть плохо не стало. Словом, в моей жизни наступил период "дожития", когда надо усиленно заботиться о внешности и не давать власти настигающим возрастным изменениям".

Актрису можно понять, ведь внешность – ее хлеб. Театральные премьеры, съемки в кино – культ вечной молодости и глянца требует выглядеть идеально. И Яковлева даже без макияжа смотрится свежо и молодо.

"Уколы красоты я делаю, – призналась звезда. – Что касается более серьезного вмешательства, оно требует долгой реабилитации. А где взять время, если почти каждый день у меня спектакли, переезды? Вот как только будет три свободных дня, сделаю мезотерапию или плазмолифтинг".

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