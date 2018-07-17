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  • Перья, прозрачный топ, декольте: 72-летняя Шер не изменила фирменному стилю на премьере в Лондоне

Перья, прозрачный топ, декольте: 72-летняя Шер не изменила фирменному стилю на премьере в Лондоне

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На прошедшей вчера премьере фильма-мюзикла Mamma Mia! 2 в Лондоне образ 72-летней поп-иконы Шер стал, пожалуй, главным хитом, пишет Сплетник.

Перед камерами певица появилась в эффектном черном комплекте из свободных брюк-клеш и удлиненного жакета. В качестве аксессуара исполнительница хита Believe выбрала оригинальное колье из белых и черных перьев.

Мрачный наряд в готическом стиле певица дополнила довольно откровенным шифоновым топом с глубоким декольте и черной вышивкой. Такой фасон всегда был фирменным стилем Шер — любви к черным кружевам и полупрозрачным тканям певица не скрывала никогда. И, похоже, не собирается отказываться от любимого образа и теперь.

Поклонники отметили, что их любимица находится в прекрасной форме. Недавно в интервью программе Today Show Шер раскрыла свои секреты красоты. 

Я не пью, не курю, не принимаю наркотиков — и никогда этого не делала. Я тренируюсь и соблюдаю режим питания,

— поделилась певица.

Съемки в продолжении успешного мюзикла явно понравились Шер. Для нее это стало возвращением на большой экран в качестве актрисы — последней крупной ролью певицы стала Тесс в фильме "Бурлеск". 

На премьере дива была в прекрасном расположении духа, охотно позировала фотографам и даже поцеловалась со своей коллегой Мерил Стрип — в фильме Шер играет ее маму и, соответственно, бабушку главной героини в исполнении Аманды Сейфрид.

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