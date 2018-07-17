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  • 26-летняя американская актриса удалила видео, где засветила голую грудь, но было поздно...

26-летняя американская актриса удалила видео, где засветила голую грудь, но было поздно...

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Хлоя Беннет.

ФОТО: VALERIE MACON / AFP

Сыгравшая роль Дейзи "Скай" Джонсон американская актриса Хлоя Беннет опозорилась во время онлайн-трансляции. Но, похоже, и ей, и ее поклонникам этот случай только на руку.

На видео Хлоя в окружении стилистов снимает себя на камеру, улыбается и передаёт приветы подписчикам. В какой-то момент она поворачивает камеру таким образом, что участникам трансляции становится видна её грудь.

26-летняя актриса, видимо, была без нижнего белья, и это стало поводом для взрывной реакции не только её подписчиков, но и других пользователей Сети. Ролик попал на Reddit.com и быстро взлетел в топы. Видео стало вирусным, и Хлое пришлось его удалить. Но было поздно... Сработал эффект Барабары Стрейзенд, и пользователи быстро нашли другие видео, где Беннет проявила невнимательность.

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