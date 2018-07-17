На радость всем! Популярный GPS-навигатор заговорит голосом Ольги Бузовой

Разработчики заменили некоторые стандартные навигационные фразы. Например, вместо классического «Найден более быстрый маршрут» будет звучать строчка из песни артистки: «Люди не верили, но я нашла маршрут короче». Всего составлено больше 100 фраз, их записывали около четырех часов.

Подписчики Instagram неоднозначно отреагировали на новость. Одни радовались, что не пользуются навигатором.

Другие считают, что теперь ездить будет веселее.