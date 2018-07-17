Снимок, где птица в зеркале живет в другом времени, озадачил пользователей Сети

Фото и видео с оптическими иллюзиями периодически появляются в Сети и постоянно вызывают восторг и интерес. Данный снимок тоже не стал исключением, пишет Лайф.
На reddit набирает популярность фотография, на которой мужчина из окна машины пытается покормить воробья картофелем фри. Не то что бы это постоянно происходит с каждым, но главное и необычное здесь не это. Если присмотреться, то можно заметить странное отражение. Расположение крыльев птицы по ту сторону зеркала отлично от её движений в действительности. И это не прошло мимо пользователей: 88 тыс. лайков и 1,2 тыс. комментариев о том, как же так вышло.
Предположения были самые разные, даже если отметать комментарии про волшебство и сбои в матрице. Среди них — про стробоскопический эффект, который проявляется в искажённом восприятии движущихся частей. Версия про рулонный затвор зеркальной камеры, которая снимает слева направо и в данном случае не успела за движениями крыльев птицы. А также про режим склейки нескольких фото.
"Это всего лишь случай, когда камера захватывает изображение слева направо (сдвигаемый затвор) и не успевает за движениями птицы"; "Это происходит из-за выдержки фотоаппарата", - прокомментировали пользователи фото.
Фото смотри ЗДЕСЬ!