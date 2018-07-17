Бывшая жена Александра Серова обвинила Андрея Малахова в лицемерии

О специфике съемок скандальных ток-шоу уже говорили много раз. Публике нужен «треш», съемочная группа и ведущий делают всё, чтобы его получить. Впрочем, и звездные герои, и люди из народа, ставшие участниками шоу, получают солидные гонорары. По словам Елены, бывшей жены Александра Серова, ее уверили, что нашли дочь, от которой она, по настоянию звездного мужа, отказалась. Женщина призналась, что все эти годы сомневалась, что девочка умерла. Однако ДНК-тест, результаты которого озвучил Малахов, убил не только надежды на то, что дочка жива, но и по словам Елены, практически убил ее саму. В своем блоге она отметила, что в программе Малахова царит грязь, ложь и лицемерие, а в нем самом не осталось ничего человеческого, пишет 7d.org.ua.