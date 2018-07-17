Жесть! Посетитель ресторана ощупал ягодицы официантки и тут же поплатился (ВИДЕО)

На кадрах видно, как мужчина, проходя мимо официантки, притронулся к ней и пошел дальше. Девушка резко развернулась, дернула его за футболку и столкнула на пол. Судя по всему, она успела отчитать его, но что именно девушка говорила, неизвестно, пишет Lenta.ru.