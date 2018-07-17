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  • Фото с Красной площади: Уилл Смит приехал в Россию, подружился с россиянами и заговорил по-русски

Фото с Красной площади: Уилл Смит приехал в Россию, подружился с россиянами и заговорил по-русски

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Уилл Смит

ФОТО: Vida Press

Американский актер Уилл Смит поздравил певицу Карди Би и ее мужа Offset с рождением дочери. Видео он выложил в Instagram в понедельник, 16 июля. Но кроме видео есть еще и фото с Красной площади в Москве, пишет Lenta.ru.

Ролик с пожеланиями артист снял в России, куда приехал на чемпионат мира по футболу. Он также заговорил по-русски: «На здоровье, культура», — сказал он. Видимо, он имел в виду «тост за Культуру» — так зовут дочь исполнителей.

Для видео Смит познакомился с несколькими россиянами, которые передали родителям наилучшие пожелания.

В воскресенье, 15 июля, на стадионе «Лужники» прошла церемония закрытия чемпионата мира по футболу, в которой принял участие Уилл Смит.

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