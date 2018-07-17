Мишель Обама в крошечных шортах оторвалась на концерте Бейонсе

Миссис Обама пришла на концерт вместе с 17– летней дочерью Сашей. Однако через некоторое время она оставила наследницу сторожить места и спустилась к сцене. Там она вместе с матерью певицы Бейонсе – Тиной Ноулз отрывалась до конца мероприятия.