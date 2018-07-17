51-летняя Ксения Стриж впервые стала матерью

Стриж рассказала, что совсем недавно привезла Никитку из детского дома. "Ему 15 лет будет через два дня. Он у меня уже гостил в зимние каникулы", – раскрыла подробности ведущая.

A post shared by Ksenia Strizh / Ксения Стриж (@strizh_official) on Jul 13, 2018 at 6:10am PDT

Кроме того, знаменитость сообщила, что у мальчика есть родители, просто их лишили родительских прав. "Мне показалось, что я могу подарить человеку возможность хорошей насыщенной жизни", – считает Ксения. По словам Стриж, после нескольких лет в детском доме Никита собирается поступать в цирковое училище, передает телеканал "МИР 24".

Андрей Макаревич, с которым Ксения прожила вместе четыре года, прокомментировал решение бывшей избранницы. "Если она приняла такое решение, значит это решение взвешенное наверняка. Это большая ответственность, но я надеюсь, что у них все получится", – убежден исполнитель.

A post shared by Ksenia Strizh / Ксения Стриж (@strizh_official) on Jul 8, 2018 at 7:58am PDT

Стоит отметить, что Ксения уже выложила несколько фотографий семейного отдыха с Никитой в Instagram. На опубликованных снимках и видео ведущая отмечает с сыном День семьи, любви и верности, а также рассказывает о планах посетить зоопарк.