Вт, 17.07.2018
Галерея: знаменитые красавицы посетили праздник шампанского на одной из самых популярных террас Таллинна СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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  • Смотри: на концерте легендарных Guns N' Roses гости втягивали животы, чтобы уместиться на Певческом поле

Смотри: на концерте легендарных Guns N' Roses гости втягивали животы, чтобы уместиться на Певческом поле ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ГАЛЕРЕЯ!

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16 июля американская рок-группа Guns N' Roses дала грандиозный концерт на таллиннском Певческом поле. Фанаты группы приехали в столицу Эстонии, в том числе, и из-за границы. Смотри яркую галерею и делись впечатлениями в комментариях!

Всего на Певческом поле в Таллинне было около 60 тысяч человек. Такой небывалый ажиотаж помнят гости концертов Metallica и Rammstein в Эстонии. И в этот раз гостям концерта легендарной группы пришлось втянуть животы, чтобы было вокруг себя на пару сантиметров личного пространства больше. 

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