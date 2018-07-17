Смотри: на концерте легендарных Guns N' Roses гости втягивали животы, чтобы уместиться на Певческом поле ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ГАЛЕРЕЯ!
17. июль 2018, 10:44
16 июля американская рок-группа Guns N' Roses дала грандиозный концерт на таллиннском Певческом поле. Фанаты группы приехали в столицу Эстонии, в том числе, и из-за границы. Смотри яркую галерею и делись впечатлениями в комментариях!
Всего на Певческом поле в Таллинне было около 60 тысяч человек. Такой небывалый ажиотаж помнят гости концертов Metallica и Rammstein в Эстонии. И в этот раз гостям концерта легендарной группы пришлось втянуть животы, чтобы было вокруг себя на пару сантиметров личного пространства больше.