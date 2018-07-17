Возмущенный житель Ласнамяэ: «Фанаты Guns N’ Roses паркуются как бараны»

В редакцию портала Limon.ee обратился читатель по имени Виктор, который из-за ситуации на Смули-теэ с трудом смог добраться до своего дома по улице Коорти.

Поклонники, прибывшие на концерт на автомобилях, паркуют своих железных коней как попало, не соблюдая правил дорожного движения и элементарной культуры.

«И такое происходит несколько раз за лето. Получается, если массово нарушать правила парковки - то это можно?» - сердится Виктор.

По инфотелефону Муниципальной полиции ситуацию прокомментировали следующим образом: на место будет отправлен патруль и если машины действительно припаркованы неправильно - владельцам будут выписаны штрафы.