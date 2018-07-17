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  • Флиртовавший с моделью принц Уильям разозлил Кейт Миддлтон

Флиртовавший с моделью принц Уильям разозлил Кейт Миддлтон

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Кейт Миддлтон

ФОТО: Scanpix

В доме герцога и герцогини Кембриджских случился скандал. Кейт Миддлтон была недовольна легкомысленным поведением Принца Уильяма во время его командировки на Ближний Восток, пишут Дни.ру.

В Израиле внук королевы Великобритании познакомился с супермоделью Бар Рафаэли. После встречи с Уильямом манекенщица опубликовала в Instagram Stories их совместное фото и назвала мужа Кейт "принцем-очаровашкой". После Бар рассказала журналистам о знакомстве с монаршим отпрыском: "Уильям такой замечательный! Они с братом оба хороши, но, на мой взгляд, Уильям – все же самый красивый принц в мире".

Bar Refaeli

ФОТО: Sergei Chuzavkov/AP

Заявление манекенщицы разозлило Миддлтон. По словам инсайдера, близкого к королевскому дому, герцогиня была очень недовольна, когда узнала, что ее благоверный флиртовал с красоткой. "Кэтрин не понравилось, что ее муж заигрывал с моделью. Она вообще удивлена, что Уильям показался Бар милым, ведь в обычной жизни он довольно угрюм и сдержан", —цитирует анонимный источник таблоид New Idea со ссылкой на издание Star.

Добавим, что Бар Рафаэли состоит в браке с 2015 года. Вместе с супругом, бизнесменом Ади Эзрой, она растит дочерей Лив и Эль. Поэтому Миддлтон может спать спокойно – супермодель не намеревается уводить у нее мужа.

Фото и видео смотри ЗДЕСЬ!

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