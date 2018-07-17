Одни африканцы: Кожевникова устроила расистский скандал

Кожевникова разразилась развернутым постом в своем Instagram, в котором нелицеприятно высказалась о фразцузской футбольной сборной. "Я решила болеть за Хорватию. Во-первых, потому что сборная Франция, если так ее можно назвать, состоит из Кимпембе, Манданда, Нзонзи, которые родом из Демократической Республики Конго, Дембеле из Мавритании, Сидибе и Канте из Мали, Умтити и Мбаппе из Камеруна, Погба из Гвинеи, Толиссо из Того, Матиюди из Анголы, Менди из Сенегала, Фекир из Алжира", – написала она.

При этом артистка выразила уважение к капитану сборной Хорватии Луке Модричу. Она напомнила, что еще будучи шестилетним ребенком будущий футболист пережил ужасную трагедию – его дедушку повесили, а семье пришлось уехать из маленькой югославской деревни в город.

Многие пользователи Сети сочли высказывание Кожевниковой расистским. "Все выше перечисленные спортсмены родились и выросли во Франции, а значит они граждане Франции!", "Это похоже на расизм и национализм", – отметили подписчики знаменитости.

Эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян, в свою очередь, дал собственную оценку высказываниям Марии Кожевниковой. "Глазам своим не верю. Бывший депутат Госдумы рассуждала о том за кого она будет болеть в финале чемпионата мира и взяла на вооружение расизм?", – возмутился он.