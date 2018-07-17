Одни африканцы: Кожевникова устроила расистский скандал

Актриса Мария Кожевникова объяснила, почему болела за хорватов в финальном матче ЧМ-2018. Актриса заявила, что не испытывает симпатии к сборной Франции, потому что большинство ее игроков – выходцы из стран Африки, пишут Дни.ру.
Кожевникова разразилась развернутым постом в своем Instagram, в котором нелицеприятно высказалась о фразцузской футбольной сборной. "Я решила болеть за Хорватию. Во-первых, потому что сборная Франция, если так ее можно назвать, состоит из Кимпембе, Манданда, Нзонзи, которые родом из Демократической Республики Конго, Дембеле из Мавритании, Сидибе и Канте из Мали, Умтити и Мбаппе из Камеруна, Погба из Гвинеи, Толиссо из Того, Матиюди из Анголы, Менди из Сенегала, Фекир из Алжира", – написала она.
При этом артистка выразила уважение к капитану сборной Хорватии Луке Модричу. Она напомнила, что еще будучи шестилетним ребенком будущий футболист пережил ужасную трагедию – его дедушку повесили, а семье пришлось уехать из маленькой югославской деревни в город.
Многие пользователи Сети сочли высказывание Кожевниковой расистским. "Все выше перечисленные спортсмены родились и выросли во Франции, а значит они граждане Франции!", "Это похоже на расизм и национализм", – отметили подписчики знаменитости.
Я решила болеть за Хорватию. Во-первых, потому что сборная Франция, если так ее можно назвать, состоит из Кимпембе , Манданда, Нзонзи , которые родом из Демократической Республики Конго, Дембеле из Мавритании, Сидибе и Канте из Мали, Умтити и Мбаппе из Камеруна, Погба из Гвинеи, Толиссо из Того, Матиюди из Анголы, Менди из Сенегала , Фекир из Алжира. А во-вторых , я прониклась уважение к капитану сборной Хорватии - к Луке Модричу! Это именно тот случай, после которого продолжаешь верить, что неважно из какой- то семьи, где родился и какая тебе жизнь предлагается... Трудолюбие, Вера в себя в свою мечту и ещё раз трудолюбие вершит справедливость!!! В 6 лет в дом Модрича постучалась беда, его дедушку повесили на площади, семье пришлось уехать из маленькой югославской деревни в соседний город, худой и вечно голодный, тренеры видели его гениальную технику, хотя физическая форма отпугивала, но Лука не сдавался и продолжал тренировать свою выносливость и смог попасть в национальную сборную, а сейчас это один из лучших футболистов мира!!! ( источник КП) Реальная мотивация к тому, что невозможное возможно!!! Поэтому я болею за Хорватию! Вперёд! Удачи, Модрич! P.S. А ещё хочется сенсации , если победит 🇭🇷 то это будет 💥
Эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян, в свою очередь, дал собственную оценку высказываниям Марии Кожевниковой. "Глазам своим не верю. Бывший депутат Госдумы рассуждала о том за кого она будет болеть в финале чемпионата мира и взяла на вооружение расизм?", – возмутился он.
Более того, Манукян поинтересовался, знает ли актриса о том, что ее заявление удачно коррелируется с главным лозунгом чемпионата мира по футболу в России "Нет расизму". "За последние сутки так много постов на подобную тему прочел в соцсетях. Но то, что подобную ересь напишет человек, который имеет определенную узнаваемость в обществе для меня неприятное открытие", – продолжил он.
Еду домой и пишу этот пост! Честно, сил нет и эмоций тоже, давно я не превращалась в маленькую, примерно лет 7 девочку, которая радовалась, кричала, прыгала, танцевала, пела, общалась с незнакомыми людьми, как с лучшими друзьями... это был настоящий праздник для души, даже для человека, который впервые болеет за футбол и в третий раз присутствует на футбольном стадионе! Это был невероятный и неожиданный ЧМ 💥 Спасибо нашим мужикам, которые сражались и не подвели Россию и болельщиков, спасибо сборной Бельгии, мы прониклись к ним уважением и симпатией за простоту и красивую игру, а какие они оказались папочки ☺️🤫 Под конец чемпионата к ним приехали жены и дети, как же они с ними играли, бегали, катались...в общем, у нас обычно мамы на площадке, а у них наоборот! Жалко мне немного Хорватию, уж очень хотелось, чтобы в этой маленькой стране был праздник! И даже провокация одного игрока, на мой взгляд, осознанная, не отвернула меня от всей команды! Да и болельщики Хорватии были дружелюбны, благодарили и признавались в любви к России! Но побеждает сильнейший, и я с удовольствием поздравляю сборную Франции с победой! И знаете, что ещё?! Я очень надеюсь, может когда - нибудь, стоять так же на стадионе и плакать, как плакали сегодня французы рядом со мной, от гордости , от радости за то, что твоя страна Чемпион Мира по футболу! Я верю 🙏🏻Россия, вперёд! P.S. Прочитав некоторых больных на фантазию людей под предыдущим постом, хочу ответить, бойтесь своих мыслей! И не судите людей по себе!!!
Эксперт подчеркнул, что все игроки сборной Франции прежде всего французы независимо от того, откуда приехали их родители. "Если у Марии есть подобные воззрения, то ей не стоило бы ими делиться с миллионами людей. Расизм — это дикость", – резюмировал он.
Стоит отметить, что в стороне не остались и деятели российского шоу-бизнеса, передает издание "Московский комсомолец". Так, певец Пьер Нарцисс заявил, что ему безразличны комментарии Кожевниковой, а также подчеркнул, что результат игры не зависит от цвета кожи.
По мнению исполнителя, сейчас большинство россиян не обращают внимания на расу или национальность других людей. "Только такие, как она, могут так выражаться", – заключил певец.