В шоу Малышевой раздели Якубовича: смотрите, в какой форме известный телеведущий!

Темой нового выпуска шоу Елены Малышевой "Жить здорово!" стал вопрос, как мужчинам прожить до 120 лет. В ходе передачи выяснилось, что следует регулярно принимать статины, уменьшающие уровень холестерина в крови, пить аспирин и средства для снижения давления. Разумеется, нужно заниматься физическими упражнениями, пишут Dni.ru.

В качестве живого примера на шоу появился неизменный ведущий капитал-шоу "Поле чудес" Леонид Якубович, которому в последний день июля исполнится 73 года. Он рассказал, что за три с половиной года похудел на 20 с лишним килограммов благодаря регулярным физическим нагрузкам – он занимается теннисом. Причем ему настолько нравится этот вид спорта, что он занимается в любое время дня и ночи каждый день.

В конце передачи Валдис Пельш, тоже находящийся в студии, внезапно предложил коллеге раздеться по пояс, чтобы продемонстрировать великолепную форму. Якубовича не пришлось просить дважды. Раздевшись за ширмой, шоумен вышел к зрителям и сорвал аплодисменты. Пельш пошутил, что так хорошо выглядят только ведущие Первого канала.