Хотите сохранить зрение? Врачи назвали фрукт, который вам поможет!

Ученые из Университета Сиднея выяснили, что употребление хотя бы одного апельсина в день заметно снижает вероятность изменений структуры сетчатки глаза и развития других заболеваний глаз, пишет ASN. Исследователи провели ряд тестов, в ходе которых было установлено положительное влияние на сетчатку флавоноидов — веществ, содержащихся в мякоти и корке апельсинов.

В течение нескольких лет австралийские учёные ставили эксперименты на грызунах. В ходе исследований влияния антиоксидантов на здоровье клеток было установлено, что регулярная доза питательных веществ природного происхождения позволяет "заострить" зрение грызунов и сохранить его в течение длительного периода. Эксперименты с источниками флавоноидов позволили учёным выяснить, что регулярное насыщение организма питательными веществами определённой группы позволяет на 60 процентов снизить вероятность тяжёлых поражений сетчатки, включая воспаления и другие дегенеративные процессы.