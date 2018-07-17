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Хотите сохранить зрение? Врачи назвали фрукт, который вам поможет!

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Зрение.

ФОТО: Scanpix

Австралийские медики считают, что регулярное употребление цитрусовых поможет избежать серьезных проблем со зрением, пишет Лайф.

Ученые из Университета Сиднея выяснили, что употребление хотя бы одного апельсина в день заметно снижает вероятность изменений структуры сетчатки глаза и развития других заболеваний глаз, пишет ASN. Исследователи провели ряд тестов, в ходе которых было установлено положительное влияние на сетчатку флавоноидов — веществ, содержащихся в мякоти и корке апельсинов.

Апельсин. Фото иллюстративное.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

В течение нескольких лет австралийские учёные ставили эксперименты на грызунах. В ходе исследований влияния антиоксидантов на здоровье клеток было установлено, что регулярная доза питательных веществ природного происхождения позволяет "заострить" зрение грызунов и сохранить его в течение длительного периода. Эксперименты с источниками флавоноидов позволили учёным выяснить, что регулярное насыщение организма питательными веществами определённой группы позволяет на 60 процентов снизить вероятность тяжёлых поражений сетчатки, включая воспаления и другие дегенеративные процессы.

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