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  • Посинел и впал в кому. Житель Санкт-Петербурга попал в реанимацию после встречи с незнакомкой

Посинел и впал в кому. Житель Санкт-Петербурга попал в реанимацию после встречи с незнакомкой

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Секс. Фото иллюстративное.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Спутница пострадавшего уехала до приезда правоохранителей, оставив мужчину на сотрудников гостиницы.

В одном из отелей под Санкт-Петербургом постояльца нашли без чувств в номере, в который он на сутки заселился с симпатичной девушкой. По данным интернет-портала Nation-News, мужчина был синим, пишет Life.ru.

По словам сотрудников отеля, вечером незнакомка куда-то отправилась в одиночестве, а около полуночи вернулась и поднялась в свой номер. Через несколько минут испуганная девушка прибежала к администратору с просьбой о помощи. Она рассказала, что её 37-летний спутник лежит на кровати без сознания, при этом кожа мужчины синего цвета.

Приехавшие на место врачи установили, что потерпевший впал в кому, отравившись токсичным веществом. Постоялец гостиницы был доставлен в реанимацию.

В обстоятельствах произошедшего разбирается полиция. Примечательно, что спутница пострадавшего приезда правоохранителей не дождалась, удалившись из отеля в неизвестном направлении. Личность девушки неизвестна.

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