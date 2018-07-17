Посинел и впал в кому. Житель Санкт-Петербурга попал в реанимацию после встречи с незнакомкой

В одном из отелей под Санкт-Петербургом постояльца нашли без чувств в номере, в который он на сутки заселился с симпатичной девушкой. По данным интернет-портала Nation-News, мужчина был синим, пишет Life.ru.

По словам сотрудников отеля, вечером незнакомка куда-то отправилась в одиночестве, а около полуночи вернулась и поднялась в свой номер. Через несколько минут испуганная девушка прибежала к администратору с просьбой о помощи. Она рассказала, что её 37-летний спутник лежит на кровати без сознания, при этом кожа мужчины синего цвета.

Приехавшие на место врачи установили, что потерпевший впал в кому, отравившись токсичным веществом. Постоялец гостиницы был доставлен в реанимацию.