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  • «Вики в восторге»: Бруклин Бекхэм бросил учебу в Нью-Йорке и возвращается домой

«Вики в восторге»: Бруклин Бекхэм бросил учебу в Нью-Йорке и возвращается домой

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Виктория и Бруклин Бекхэм

ФОТО: Vida Press

19-летний сын Виктории и Дэвида Бекхэм решил отказаться от обучения в самом престижном колледже Нью-Йорка и вернуться домой к семье, пишет Хочу.уа.

В августе прошлого года Виктория Бекхэм сообщила своим поклонникам радостную новость: ее сын Бруклин Бекхэм выиграл грант на обучение в престижной школе дизайна Парсонс в Нью-Йорке. Парень проходил курс фотографии.

Виктория и Бруклин Бекхэм

ФОТО: Vida Press

Однако вчера стало известно, что 19-летний сын дизайнера бросил факультет и даже отложил стажировку у известного британского фотографа. Ходят слухи, что Бруклин не выдержал разлуки с семьей, потому решил вернуться домой.

По словам инсайдеров, сама Виктория Бекхэм в восторге от возвращения сына.

«Вики в восторге от этой новости. Бруклин вернеться домой», — это ее мечта.

Напомним, ранее Бруклин Бекхэм, скучая по родным, сделал татуировку в честь матери.

Бруклин Бекхэм

ФОТО: Vida Press

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