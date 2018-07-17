«Вики в восторге»: Бруклин Бекхэм бросил учебу в Нью-Йорке и возвращается домой

В августе прошлого года Виктория Бекхэм сообщила своим поклонникам радостную новость: ее сын Бруклин Бекхэм выиграл грант на обучение в престижной школе дизайна Парсонс в Нью-Йорке. Парень проходил курс фотографии.

Виктория и Бруклин Бекхэм ФОТО: Vida Press

Однако вчера стало известно, что 19-летний сын дизайнера бросил факультет и даже отложил стажировку у известного британского фотографа. Ходят слухи, что Бруклин не выдержал разлуки с семьей, потому решил вернуться домой.

По словам инсайдеров, сама Виктория Бекхэм в восторге от возвращения сына.

«Вики в восторге от этой новости. Бруклин вернеться домой», — это ее мечта.

Напомним, ранее Бруклин Бекхэм, скучая по родным, сделал татуировку в честь матери.